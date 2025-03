Paris Hilton poseert in verbluffende outfits: “Iconisch!” (foto’s)

Paris Hilton en straffe outfits? Onafscheidelijk!

De meer dan 26.8 miljoen Instagram-volgers van Paris Hilton weten het al langer: de dame draagt graag opvallende kledij. En dat was ook recent niet anders, zo blijkt.

In een nieuwe post op het populaire sociale netwerk pakt de beroemdheid uit met enkele zeer bijzondere outfits. “The blonds really do have more fun 👱🏼‍♀️”, opent ze bij het fotoalbum. Haar fans hebben ook heel wat te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Iconisch!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Iconisch”, klinkt het. “Ik hou van je”, gaat het verder. “Altijd perfect”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om de overige outfits en foto’s te zien.