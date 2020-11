Valerie De Booser speelt momenteel de hoofdrol in de docusoap ‘Latem Leven’ en dat is ook papa Marc De Windt niet voorbij gegaan. Vader en dochter hebben elkaar ondertussen reeds 7 jaar niet meer gezien en dat doet pijn, zo liet De Windt verstaan in een interview met weekblad Dag Allemaal.

”In haar tienerjaren werd Valerie verliefd op een veel ouder vriendje. Voor mij kon dat niet, zo’n relatie. Ik wou die kerel niet in m’n huis. Maar van mama mocht het wel”, zo vertelt De Windt.

”Zoals een goede vader”

Naar eigen zeggen mocht ‘aan de andere kant’ alles. ”Ook die deelname aan ‘Temptation Island’ zou ik haar niet aangeraden hebben, maar opnieuw: mama vond dat blijkbaar een uitstekend idee. Haar relatie met ex-wielrenner Jo Planckaert was toen net achter de rug. En nee, daar was ik ook niet gelukkig mee. Ze was soms meer zijn chauffeur dan zijn vriendin, had ik de indruk.”

Komen we aan bij de bekendste partner van Valerie De Booser: Koen Wauters. Maar ook van hem moest De Windt niets weten. “Over Koen Wauters had ik destijds verhalen gehoord die me niet zinden. Dat hij een vrouwengek was, zeg maar, en er een liederlijke levensstijl op nahield. Dus nee, die mocht m’n huis ook niet binnen. En ik waarschuwde Valerie voor die mannen, zoals een goede vader hoort te doen”, liet De Windt optekenen.

Pers

Valerie De Booser was in ieder geval niet overtuigd van zijn relaas in de pers. “Nee, het heeft geen zin. Dat hij z’n verhaal in de pers wil doen, zegt vooral veel over hem. Ik wil daar niet in meegaan”, zo gaf ze aan Dag Allemaal mee.

Foto: Instagram Valerie De Booser