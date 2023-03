Ophef over doorschijnende outfit van Noah Cyrus: «Waarom mag zij haar borsten tonen en wij niet?»

Er is commotie ontstaan over enkele foto’s waarop de Amerikaanse zangeres Noah Cyrus poseert in een wel héél doorzichtige outfit. Verschillende mensen vinden het bizar dat de kiekjes niet verwijderd worden.

Noah Cyrus vertoeft momenteel in Parijs in de nasleep van Paris Fashion Week. De 23-jarige zus van Miley Cyrus maakte tijd voor een fotoshoot met de Eiffeltoren op de achtergrond. Ze droeg een artistieke outfit die opvallend transparant is en deelde enkele kiekjes van de shoot op Instagram.

Verontwaardiging

Daar wordt vooral met verstomming gereageerd. Velen vragen zich af hoe het kan dat de – ietwat expliciete – foto’s niet offline gehaald worden. «Dit gaat niet lang online blijven», «Hoe komt het dat dit op Instagram mag en borstvoedingfoto’s niet?», «Kinderen kunnen dit zien… Waarom wordt het niet verwijderd? Ik mag mijn borsten niet tonen, waarom zij dan wel?», «Dan kan je evengoed geen bovenstukje aandoen», en «Je ziet er mooi uit, maar ik vind het ongepast», klinkt het onder meer.

Relativeren

Niet iedereen is het echter eens met de critici. «Stop eens met het objectiveren van alles en iedereen? Het lijkt wel alsof jullie nooit een ander lichaam hebben gezien. Dat is gewoonweg de natuur. Het is kunst!», «Bevrijd de tepel!», en «Perfectie», lezen we ook.

EDIT: De bewuste foto’s werden intussen verwijderd, zo geeft ze ook aan op haar Instagram Stories. Op Twitter zijn ze nog wel terug te vinden.

~ Noah Cyrus via Instagram pic.twitter.com/AycYArJy0l — Noah Cyrus Germany 🇩🇪 (@noahcyrusger) March 16, 2023





