Na Graspop, Pinkpop en Rock Werchter schrapt nu ook het Brusselse urbanmusicfestival Couleur Café zijn editie van 2021. Naar eigen zeggen is een driedaags festival organiseren voor meer dan 70.000 personen onmogelijk wegens «een gebrek aan duidelijke richtlijnen, adviezen en perspectieven vanwege de overheid».

“Na meer dan een jaar strijden voor een volwaardige editie van Couleur Café, hebben wij, de festival- en cultuursector, nog steeds geen enkele richtlijn, geen enkel advies, geen perspectieven vanwege de overheid”, klinkt het in een persbericht. “Een driedaags festival organiseren voor meer dan 70.000 personen vereist echter meerdere maanden intensief werk. De tijdsnood en huidige sanitaire situatie maken het voor ons nu materieel en artistiek onmogelijk om nog een volwaardig festival op poten te zetten. Het is dus ver van onze favoriete keuze maar een noodgedwongen beslissing dat er ook in 2021 geen editie komt van Couleur Café.”

Alternatief

De organisatie kondigde tegelijk een alternatief evenement aan voor deze zomer: “Voorlopig kunnen we alleen kwijt dat we over enkele maanden zoveel mogelijk mensen hopen te verrassen met een gloednieuw concept op een geweldige nieuwe locatie. Meer info volgt”, klinkt het.

Alle tickets voor 2020 en 2021 blijven geldig voor Couleur Café 2022. Tickethouders zullen binnenkort persoonlijk op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden.

Medio maart kondigde ook Rock Werchter aan dat het festival dit jaar niet zal doorgaan. Werchter wil deze zomer wel livemuziek brengen in het festivalpark, maar bekijkt nog in welke vorm. Tomorrowland weigert voorlopig nog om de handdoek te gooien voor een editie in 2021 en koos voor een uitstel naar eind augustus/begin september.

