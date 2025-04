Nicole Scherzinger pakt uit met loodzware work-out: “Absoluut icoon!” (video)

Nicole Scherzinger werkt zich in het zweet. En dat zullen haar fans op Instagram geweten hebben!

Met maar liefst 7 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk zal het niemand verbazen dat Scherzinger ginds regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. En dat was dus ook recent het geval.

Ditmaal pakt Nicole Scherzinger uit met een filmpje van een stevige work-out. “Don’t feel like it? Perfect! That’s when showing up matters most. 💪🏽YOU’RE WORTH IT 💥”, schrijft ze bij de video. En haar fans? Die zijn trots!

“Absoluut icoon!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Absoluut icoon”, klinkt het. “Je bent zo knap”, gaat het verder. “Wat een inspiratie”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even door op de afbeelding te klikken.