Netflix wil ondanks kritiek op zijn serie ’The Crown’ geen waarschuwing toevoegen dat het wel degelijk om fictie gaat. Een Britse minister had daartoe opgeroepen.

“We hebben ’The Crown’ altijd als een drama voorgesteld aan onze kijkers. We hebben er vertrouwen in dat zij weten dat het om fictie gaat gebaseerd op historische gebeurtenissen», zegt de Amerikaanse streamingdienst aan de krant Mail on Sunday. “We vinden het dan ook niet nodig om een disclaimer toe te voegen”.

Fictie of feiten?

De Britse minister voor Cultuur Oliver Dowden kondigde vorige week aan dat hij een brief zou sturen naar Netflix met de vraag om te waarschuwen dat het verhaal over de Britse koninklijke familie fictief is. “Zonder dat vrees ik dat een generatie kijkers die deze gebeurtenissen niet hebben meegemaakt, fictie voor feiten zal aanzien”, zei hij toen.

Diana en Charles

Volgens Britse media is er ook binnen de koninklijke familie kritiek op de serie. In de nieuwe afleveringen van ’The Crown’ komen onder meer de moeilijke relatie van prins Charles en Diana aan de beurt en gaat het over haar eetstoornis.

