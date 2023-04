Nederlandse zanger Rob de Nijs met spoed opgenomen in het ziekenhuis

De Nederlandse zanger Rob de Nijs is donderdagavond opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand is zorgelijk.

Onrustwekkend nieuws over Rob de Nijs, die donderdagavond in zijn woning in Bennekom onwel werd. Volgens Het Laatste Nieuws kreeg hij voor televisie te maken met serieuze ademhalingsproblemen. Zijn vrouw verwittigde de hulpdiensten en paste mond-op-mondbeademing toe tot de ambulance arriveerde. In het ziekenhuis ging het even beter met hem en was hij ook weer bij bewustzijn, maar inmiddels is zijn toestand alweer verslechterd.

Parkinson

Bij de 80-jarige ‘Banger hart’-zanger werd in 2019 de ziekte van Parkinson vastgesteld. Tijdens een optreden werd hij daardoor eens onwel op het podium. Vorig jaar zette hij noodgedwongen een punt achter zijn carrière.

Foto: Belga