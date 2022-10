Nederlandse tv-presentatrice Geraldine Kemper poseert poedelnaakt: “Heerlijke, pure foto!”

Geraldine Kemper is haar naam. En de 32-jarige dame is behoorlijk bekend in Nederland.

Ze is namelijk tv-presentatrice voor RTL. Maar ook op Instagram is ze meer dan populair. Daar heeft Geraldine Kemper maar liefst 641.000 volgers. En die krijgen regelmatig nieuw beeldmateriaal van de dame te zien. Zo pakte Geraldine recent uit met een prachtige naaktfoto. “Het bos in met de fantastische @liekeromeijn. Happy Weekend ♥️”, wenste ze haar fans een vrolijk weekend toe.

“Heerlijke, pure foto”

En haar volgers? Die zijn er als de kippen bij om te reageren. “Wauwie 😍”, klinkt het. “Natuurlijke schoonheid”, gaat het verder. “Wat een heerlijke, pure foto. Groot compliment ❤️👏❤️”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens te kijken waar velen zo lovend over zijn!