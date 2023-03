Nederlandse actrice verbaast fans met bikinifoto: “Mooie meid ben je!”

Met zo’n 193.000 fans op Instagram doet Abbey Hoes het ginds lang niet slecht!

En dan drukken we ons uiteraard weer zacht uit. De Nederlandse actrice, bekend van haar acteerwerk in ‘Nena’ en ‘Costa!!’, deelt dan ook regelmatig nieuw beeldmateriaal met haar volgers. Zo plaatste ze recent onderstaande bikinifoto online. En het prentje viel duidelijk in de smaak. “🧠/ 🫀?”, voegde ze er kort bij. Brein of hart dus. Haar fans waren er als de kippen bij om te reageren.

“Mooie meid ben je!”

Het duurt niet lang vooraleer de eerste reacties binnenstromen. “Mooie meid ben je”, klinkt het. “Wauw, wat een foto”, gaat het verder. “Zo mooi”, besluit een laatste nog. Hoog tijd, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen.