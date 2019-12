Onlangs raakte bekende dat Nathalie Meskens zwanger is van haar eerste kindje. Tijdens een interview voorspelde ze alvast wat haar binnenkort te wachten staat.

Nathalie Meskens en haar vriend Nadim verwachten binnenkort hun eerste kindje. De 37-jarige actrice en presentatrice gaf al mee dat het een meisje wordt, maar over de naam twijfelt ze nog, al heeft ze wel al een favoriet. “Het is nog niet honderd procent beslist. We hebben één favoriete naam en de rest is nog in brainstorm-fase. Ik denk niet dat we heel zot gaan doen, maar het mag wel iets hebben. Het hoeft niet te braaf te zijn, want ik weet nu al dat het geen gewone griet gaat zijn. We gaan ons kunnen vasthouden”, vertelt ze aan Showbizztv. “Met een hoekje af?”, vraagt de reporter. “Ja, maar da’s tof, hé”, lacht ze.

Verrassing voor 2020

De Antwerpse ‘Gina & Chantal’-actrice heeft overigens nog een verrassing voor het komende jaar. “Er komt iets nieuws aan, maar ik kan echt nog niet zeggen wat”, knipoogt ze.

