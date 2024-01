Natalia waarschuwt volgers: “Trap hier alsjeblieft niet in, mensen!”

Op sociale media circuleert een zogezegd nieuwsbericht waarin staat dat Natalia Druyts overleden is. Daar is uiteraard niets van aan, maar de zangeres vindt het behoorlijk vervelend dat mensen zich daarmee bezighouden. Ze waarschuwt haar volgers dan ook.

Mocht je op sociale media een bericht tegenkomen waarin staat dat Natalia Druyts overleden is, weet dan dat het om fake news gaat. Er doet immers een Facebookbericht de ronde waarin dat beweerd wordt. “Het is een trieste dag voor België: we nemen afscheid van Natalia Druyts”, staat er te lezen. Op die manier proberen internetcriminelen mensen te lokken naar schimmige websites om hen geld afhandig te maken.

Klacht indienen

De 43-jarige zangeres is niet opgezet met de valse berichten. “Wakker worden met dit… Die zever blijft maar duren. Trap hier aub niet in, mensen! Dit is FAKE nieuws”, schrijft ze op Instagram. Ze benadrukt tevens dat haar advocaten bezig zijn met de zaak.

Artificiële intelligentie

In het verleden doken er al gelijkaardige, dubieuze nieuwsberichten op. Zo werd An Lemmens gelinkt aan vermageringspillen en zou Karen Damen ontslagen zijn omdat ze iets choquerend gezegd zou hebben zonder te weten dat de microfoon nog aanstond. Volgens technologiejournalist Kenneth Dée zullen bekende gezichten in de toekomst steeds vaker gebruikt worden voor oplichterij. “Het lijkt alsof het van kwaad naar erger gaat, en dat ís ook zo. Met de opkomst van artificiële intelligentie wordt het steeds gemakkelijker om foto’s te manipuleren. Meer nog: dit is nog maar het begin…”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Deepfakevideo’s

Zo heb je misschien al van deepfake gehoord, nepvideo’s waarin bekende gezichten allerlei zaken vertellen die ze nooit gezegd hebben. “Het is een kwestie van tijd voor ook bekende Vlamingen in zulke filmpjes opduiken. Omdat mensen daar meer geloof aan hechten dan aan fake foto’s, want de meesten weten wel wat tegenwoordig mogelijk is met Photoshop of zelfs eenvoudige apps. Opletten, en altijd checken of het nieuws ook door geloofwaardige nieuwsmedia wordt gebracht”, besluit hij.

Foto: Belga / Instagram