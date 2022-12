Natalia poseert in luchtige outfit. Fans onder de indruk: “Mooie vrouw!” (video)

Op Instagram pakt Natalia uit met een leuk filmpje.

De beelden werden, als we de hashtags mogen geloven, gemaakt tijdens een leuke fotoshoot voor een album. “Starting this crazy weekend like… Strike a pose, over and over again”, vult Natalia zelf nog even aan. Haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk.

“Mooie vrouw!”

Het duurt niet lang of de eerste reacties stromen binnen. “Mooie vrouw”, klinkt het. “Je straalt altijd”, gaat het verder. “Waaauuuw”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En we zijn nu al benieuwd naar de coverfoto van het album!