Radiopresentatrice Nasrien Cnops en haar vriend hebben iets te vieren. Het koppel is in blijde verwachting van hun eerste kindje. Dat kondigden ze aan op Instagram.

Heuglijk nieuws voor NRJ-presentatrice Nasrien Cnops (32) en haar vriend Gunther. Nasrien is zwanger van haar eerste kindje, dat aanstaande zomer het licht zal zien. “Na maanden voorbereiding mag ik vandaag EINDELIJK een nieuw project voorstellen. Mega spannend, maar zoveel zin in!”, maakte ze haar Instagramvolgers eerst nieuwsgierig.

Lockdownbaby

Vervolgens maakte ze duidelijk dat het om een zwangerschap gaat. “In maanden, weken en dagen duurt het ons te lang. Seconden kunnen we wél vlot aftellen tot de dag ik een baby uit m’n buik pers. Op dit moment zijn het er ongeveer nog 12 844 900 en dadelijk alweer een pak minder. Eens het zover is, wordt het takenpakket van Jakke en Lou uitgebreid met het belikken, besnuffelen én bewaken van ons klein wonder. En bij deze is het bevestigd, lockdownbaby’tjes zijn een ding”, schrijft ze.

Nasrien en Gunther maakten in november 2020 bekend dat ze een koppel vormen. Ze zijn intussen meer dan een jaar samen.

Instagram Stories / @nasriencnops

