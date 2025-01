Miley Cyrus straalt in diep uitgesneden jurk: “Zo iconisch!” (foto’s)

Ook Miley Cyrus was aanwezig op de Golden Globes. En dat zullen haar 213 miljoen volgers op Instagram geweten hebben.

Net als vele anderen zette ook Miley op vestimentair gebied haar beste beentje voor. Dat blijkt uit enkele beelden die de populaire zangeres deelde met haar fans. We zien de dame stralen in een prachtige, diep uitgesneden jurk. “Golden Globes 🖤”, voegt ze zelf wel erg beknopt toe. Maar haar volgers? Die hebben duidelijk heel wat meer te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Zo iconisch!”

Miley Cyrus wordt namelijk overladen met positieve reacties. “Zo iconisch”, klinkt het. “Wauw”, gaat het verder. “Zo mooi dat ik even niet meer weet wat te zeggen”, besluit een laatste fan nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat er juist gedeeld werd. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.