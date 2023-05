Miley Cyrus breekt Spotify-record voor snelste miljard streams

De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus heeft met haar grote hit Flowers opnieuw een record op Spotify gebroken. Donderdagavond bereikte het nummer de miljardste stream, amper 112 dagen nadat het lied werd uitgebracht. Daardoor werd Flowers het nummer dat in de kortste tijd één miljard keer is gestreamd, maakte de streamingdienst bekend.

Flowers kwam uit op 12 januari van dit jaar en heeft dus in 112 dagen de grens van één miljard streams bereikt. Cyrus neemt daarmee het record over van Harry Styles. Zijn wereldhit As It Was werd binnen 118 dagen één miljard keer gestreamd.



Billions Club

De voormalige Hannah Montana-ster postte een boodschap op sociale media om de tien-cijferige stream te vieren. Ze schreef «Some Flowers never fade» (Sommige bloemen verwelken nooit, nvdr) en voegde eraan toe: «Bedankt aan alle fans», met een afbeelding van zichzelf met de woorden ’Billions Club’ (club der miljardairs, nvdr) erbij.





