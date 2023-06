Mel B en dochter Phoenix poseren samen in lingerie: “Jullie zien er prachtig uit!” (foto’s)

‘Spice Girls’-zangeres Mel B weet haar fans weer te verbazen.

Met zo’n 1.5 miljoen volgers doet zangeres Melanie Brown, ook gekend als Mel B, het lang niet slecht op Instagram. En dan drukken we ons uiteraard weer meer dan zacht uit. Geregeld deelt ze dan ook nieuwe beelden met haar trouwe fans. Zo plaatste ze recent onderstaand fotoalbum op haar pagina. Daarin zien we de dame samen met haar 24-jarige dochter Phoenix én haar mama Andrea poseren in lingerie. “Ik vond het zo leuk om dit samen met mijn dochter en moeder te doen en te laten zien hoe je je zelfverzekerd, comfortabel en fantastisch kunt voelen in prachtige lingerie, badmode en strandkleding”, laat ze weten.

“Jullie zien er prachtig uit!”

Haar fans zijn er ook snel bij om te reageren op de vele prentjes. "Jullie zien er prachtig uit", klinkt het. "Wat een geweldige samenwerking", gaat het verder. "Je ziet er ongelooflijk uit", besluit een laatste volger nog.