Maxime Meiland lokt reacties uit in badpak: “Ik ben jaloers op jouw lijntje!” (foto’s)

Maxime Meiland heeft enkele vakantiefoto’s gedeeld waarop ze in badpak poseert. “Je ziet er fantastisch uit”, reageren haar volgers.

Maxime Meiland ken je wellicht van de realitysoap ‘Chateau Meiland’, waarin het reilen en zeilen van de familie Meiland in beeld gebracht wordt. Maxime is de 28-jarige dochter van mediapersoonlijkheid Martien Meiland. Momenteel geniet ze van een welverdiende vakantie in Griekenland, waar ze even tijd vrijmaakte voor een kleine fotoshoot in badpak.

Lovende reacties

Haar volgers reageren stuk voor stuk lovend op de kiekjes. “Wat een enig badpak en wat zie jij er goed”, “Ik ben echt jaloers op jouw lijntje!”, “Je bent een prachtige vrouw”, “Geniet ervan, schoonheid”, “Dit is oprecht een mooi badpak: simpel maar elegant”, en “Je ziet er weer fantastisch uit”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram