De Nederlandse zanger Marco Borsato last een pauze van onbepaalde duur in omdat hij kampt met een burn-out. “De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt”, klinkt het.

Slecht nieuws voor de fans van Marco Borsato. De 53-jarige zanger van onder meer ‘Dromen zijn bedrog’, ‘Rood’ en ‘Hoe Het Danst’ heeft een burn-out en legt voor onbepaalde tijd het werk neer. Dat maakte platenlabel Universal Music donderdag bekend. “Wat ik doe is mijn lust en mijn leven, maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit, dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb. De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan”, reageerde hij.

Beroerte

Borsato laste in het verleden ook al een pauze in omwille van gezondheidsredenen. In 2014 werd hij getroffen door een lichte beroerte. “Het is wel een waarschuwing geweest. Ik besefte: als dit langer had geduurd, of als het iets met mijn spraak was geweest, dan was het klaar geweest. Dat ik nog altijd liedjes kan maken, zie ik als een cadeau”, vertelde hij daar onlangs nog over in ‘30 Minuten Rauw’.

Overspel

Eind vorig jaar raakte bekend dat Borsato een affaire had met zijn pianiste Iris Hond. Die zou naar verluidt tien jaar geduurd hebben, tot begin 2019, al ontkennen zowel Borsato als Hond dat het zo lang geduurd heeft. Ondanks het overspel is Borsato nog steeds getrouwd met zijn vrouw Leontine. “Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest, die verder ging dan ik had voorzien. Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit”, klonk het eerder.

