Lize Feryn ligt halfnaakt in bed: “Mooi!” (foto’s)

Op Instagram weet actrice Lize Feryn haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 143.000 volgers doet Lize Feryn het enorm goed op het populaire sociale netwerk. Met de nodige regelmaat pakt ze ginds dan ook uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. We zien Lize Feryn halfnaakt in bed liggen met haar kat. “Het was van moeten 😻”, voegt de actrice kort toe aan de beelden. En haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk.

“Mooi!”

Op lovende reacties is het niet lang wachten. “Mooi”, klinkt het al snel. “Knapperd”, gaat het verder. “Heel knappe vrouw”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.