Lesley-Ann Poppe poseert halfnaakt in de zee: “Wat ben je mooi!” (foto’s)

Met meer dan 100.000 volgers doet Lesley-Ann Poppe het lang niet slecht op Instagram.

En dan drukken we ons uiteraard weer meer dan zacht uit. Geregeld pakt Lesley-Ann dan ook uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande foto’s op haar pagina plaatste. Het gaat om vakantiefoto’s vanop Ibiza. Op enkele van de prentjes zien we de dame halfnaakt poseren in de zee. “Mijn ultieme vakantiegevoel: in de zee zwemmen 🌊🤌🏻”, voegt Poppe toe. Haar fans? Die willen blijkbaar ook gerust een woordje uitleg geven.

“Wat ben je mooi!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Wat ben je mooi”, klinkt het. “Je ziet er knap uit”, gaat het verder. “Mooi lichaam”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.