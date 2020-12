Lesley-Ann Poppe (41) en haar man Kevin Lebreton (32) zijn de trotse ouders geworden van een dochtertje. Dat kondigden ze aan op Instagram.

Donderdag is Lesley-Ann via een keizersnede bevallen van een meisje, Lily-Jane. Alles is vlot verlopen, al was ze de afgelopen dagen wel heel moe, zo vertelt ze op Instagram. “Ze is er. Donderdag is ons eerste dochtertje geboren. Haar naam is Lily-Jane en ze weegt 3040 gram. Alles is vlot verlopen en we mogen al twee dagen genieten van de excellente verzorging in het Sint-Augustinus. Morgen gaan we normaal gezien naar huis en zal ik ook een mooie foto posten van ons kleine wondertje. De voorbije twee dagen was ik zo moe dat ik amper fut had om mijn GSM vast te pakken. Beetje normaal naar het schijnt na een derde keizersnede. Moet dus nog heel veel berichtjes versturen en beantwoorden (sorry daarvoor). Nu nog een dagje goed uitrusten en morgen meer nieuws”, klinkt het.

Twee zoontjes

Een zusje dus voor Gabriël (4), het eerste kindje van Lesley-Ann en Kevin. Lesley-Ann heeft ook nog een zoon, Benjamin (12), uit een vorige relatie.

