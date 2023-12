Leen Dendievel deelt leuke badpakselfie: “Jij staat met alles!” (foto)

Op Instagram weet Leen Dendievel haar fans weer te verbazen.

De actrice en schrijfster doet het met haar 113.000 volgers bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt Leen ginds dan ook beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. Zo zien we Leen in een leuk badpak poseren. “Ik ben dan hier he! NOT!!! Laat je in het nieuwe jaar niks wijsmaken. Laat je niet ongelukkig worden door wat je op de sociale media ziet. Je kan eender welke foto op eender welk moment posten en bijsnijden en filteren… Kijk rond je, dat is echt! ✨✨”, voegt ze als boodschap toe. En haar fans? Die laten ook van zich horen.

“Jij staat met alles!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. ” Jij staat met alles”, klinkt het. “Zalige post”, gaat het verder. “Zo waar! Jij topper”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen.