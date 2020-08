Amper een week nadat Laura Lieckens toonde waarom strijken in lingerie geen goed idee is, is het weer prijs voor de onfortuinlijke dame.

Vorige week had ze zich dus al verbrand aan een strijkijzer. Deze keer is het nog een graad (of twee) erger! “Als je denkt dat uzelf verbranden met een strijkijzer al erg is…”, opent ze op haar Instagram Story.

Wat volgt is nog een extra woordje uitleg: “Wees steeds voorzichtig met kokend water! Wat er gebeurd is? Kokend water over mijn buik en blote bovenbenen laten vallen… Tweedegraads brandwonden… Dus voorzichtig met kokend water”, waarschuwt ze haar volgers.

“Niet voor gevoelige kijkers”

“Waar zaten die knappe verplegers? Dju toch”, klinkt het nog met een knipoog op haar Instagram Story. Maar dan waarschuwt ze: “Niet voor gevoelige kijkers!”

Wat volgt zijn twee schokkende foto’s van de brandwonden die ze opliep. En haar waarschuwing? Die is zéker terecht! Doorscrollen doe je dus op eigen risico. Namens de voltallige Zita-redactie wensen we Laura een spoedig herstel.

Instagram Stories @lauralieckens

Foto: Instagram