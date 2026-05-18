Charlotte Van Looy toont babybuik én lanceert opmerkelijke oproep (foto)

Charlotte Van Looy heeft een foto gedeeld van haar bolle buik. Daarnaast pakt ze uit met een opvallende wedstrijd…

De zomer van 2026 wordt extra speciaal voor Charlotte Van Looy en Ruben Van Gucht, want ze verwachten hun eerste kindje samen. Op Instagram deelt Charlotte een foto waarop ze trots haar ronde buik toont. De 32-jarige schrijfster kondigt in het bijschrift bovendien een leuke wedstrijd aan.

Naam gokken

“Omdat we dagelijks gokjes in onze inbox zien verschijnen wat betreft de naam van onze dochter, dachten we: we plakken daar gewoon een klein plezant contestje aan vast, jongens”, schrijft ze. Wie een gokje wil wagen, kan dat doen via de link in haar Instagrambericht. “Juist gegokt?! Dan sturen wij na haar geboorte meteen een geboortekaartje & doopsuiker jouw richting uit”, besluit ze.

