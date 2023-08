Kylie Minogue straalt in strakke outfit op cover: “Iconisch!” (foto)

Hoe zou het nog met zangeres Kylie Minogue zijn?

Da’s een vraag die haar meer dan 2.6 miljoen volgers op Instagram zich niet té vaak moeten stellen. Want geregeld pakt Kylie Minogue op het populaire sociale netwerk uit met nieuwe beelden. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand beeldmateriaal voor een fotoshoot van ‘The Perfect Magazine’ op haar pagina plaatste. Zo zien we Kylie poseren in enkele opvallende outfits. Haar fans? Die zijn er als de kippen bij om lovend te reageren.

“Iconisch!”

In geen tijd stromen de positieve commentaren nu binnen. “Iconisch”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Ongelooflijk knap”, besluit een laatste volger nog. En zo is het dus weer hoog tijd om eens een kijkje te nemen. Druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.