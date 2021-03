Kris Jenner (64), reageert voor het eerst over de scheiding van haar dochter Kim Kardashian (40) en artiest Kanye West (43). Kris schepte wat duidelijkheid in de chaos tijdens een interview met het Australische radioprogramma ‘The Kyle & Jackie O Show’.

“Een scheiding is altijd vervelend als er kinderen bij betrokken zijn. En ze hebben er samen vier. Het goede aan onze familie is dat we er voor elkaar zijn en heel veel van elkaar houden. Ik gun zowel Kim als Kanye het allerbeste en wil vooral dat de kindjes gelukkig zijn, dat is het doel”, vertelt Kris Jenner tijdens het interview.

Of de echtscheiding een primeur gaat worden tijdens het laatste seizoen van ‘Keeping Up With The Kardashians’? “Ik heb geen idee wat er uiteindelijk te zien is, we zijn pas net begonnen met uitzenden. Ik denk dat er wel iets over te zien zal zijn, maar het is en blijft natuurlijk een privézaak. Kim wil dit oplossen met haar eigen familie en wanneer ze er klaar voor is, dan zal ze dat wellicht ook publiekelijk doen,” aldus Kris Jenner.

Reden van de breuk

Kim en Kanye, de twee namen én persoonlijkheden zijn stevig met elkaar verweven. De scheiding sloeg dan ook in als een bom op sociale media. Het sterrenkoppel zou volgens de cijfers van rolboulevard.nl een vermogen van ongeveer 2,1 miljard dollar hebben. Samen bezitten ze een paar miljoenenpanden, kunst, vastgoed en nog veel meer. Met de scheiding in het vooruitzicht zou het koppel voor 75 miljoen euro aan spullen moeten verdelen onder elkaar, zo meldt HLN. Daarnaast hebben ze ook vier kinderen, van wie het hoederecht bepaald moet worden.

Veel mensen vroegen zich af waarom de twee uit elkaar gaan en de The Sun kwam dan ook met een antwoord op de proppen. De krant heeft de officiële scheidingsdocumenten van het koppel kunnen inkijken. Hieruit blijkt dat een ruzie over een vakantiebestemming de doorslag tot de echtscheiding gaf voor Kim Kardashian.

In de documenten staat verder te lezen dat Kim de volledige fysieke wettelijke voogdij eist over hun vier kinderen: North (7), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (1). Kanye zou hiermee akkoord zijn gegaan.

Gewaagde zet van Kim

Een geheime bron heeft aan The Sun enkele sappige geheimen onthuld in verband met het koppel. Zo vertelde de insider: “Kim had zo vaak met het idee van een echtscheiding gespeeld dat ze het papierwerk al had opgesteld. Alles stond klaar toen ze daadwerkelijk een aanvraag had indiende. Sommigen vinden dat dit niet Kim is die er definitief mee ophoudt, maar dat het meer een strategische zet is om Kanye wakker te schudden en te laten inzien dat hij haar kan verliezen als hij niet verandert. Ze wil dat hij de echtgenoot en vader wordt die ze wil dat hij is, maar helaas lijkt de gewaagde zet niet het antwoord te krijgen waarop ze hoopte.”

De insider meldt ook dat Kanye’s weigering om zijn medicijnen te nemen van grote invloed was op het besluit. Hij liet eerder weten dat de medicatie zijn creativiteit op een negatieve manier beïnvloedt.

