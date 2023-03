‘Knapste golfster ter wereld’ poseert in knalrood badpak: “Pamela Anderson 2.0!”

Paige Spiranac is haar naam. En de 30-jarige dame wordt door velen de ‘knapste golfster ter wereld’ genoemd.

Op de Instagram-pagina van Paige krijgen haar 3.7 miljoen volgers vaak golffilmpjes te zien. Verder poseert de dame ook graag voor de lens. Recent had ze wat te vieren, want het was haar verjaardag. “Vandaag is het mijn dertigste verjaardag ❤️. Ik weet dat de meeste vrouwen niet graag over hun leeftijd praten omdat mensen doen alsof er een houdbaarheidsdatum is en ons behandelen als bedorven melk. De waarheid is dat ik me nog nooit zo sexy en zelfverzekerd heb gevoeld”, voegt ze zelf toe bij onderstaande foto. Daarop zien we de dame in een knalrood badpak poseren.

“Pamela Anderson 2.0”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Pamela Anderson 2.0”, klinkt het. “Gelukkige verjaardag, schoonheid”, gaat het verder. “Wat een mooie, sexy vrouw”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens te kijken waar velen zo lovend over zijn.