Kim Van Oncen poseert in prachtige jurk: “Stijlvol!” (foto’s)

Op Instagram pakt Kim Van Oncen uit met een mooie outfit.

De dame, die velen onder andere kennen van haar acteerwerk in de serie ‘Dertigers’, is populair op het sociale netwerk. Dat merken we aan haar meer dan 152.000 volgers. Het is dan ook logisch dat ze ginds geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat was onlangs niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. We zien Kim Van Oncen stralen in een mooie, ‘fleurige’ jurk. “Roses are red but on my dress they are white, I could’t find a better caption but try and stay polite”, rijmt ze. Haar fans? Die zijn er snel bij om (vriendelijk) te reageren.

“Stijlvol!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Stijlvol”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Echt heel mooi”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede foto te zien.