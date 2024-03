Kersverse mama Eline De Munck heeft hilarische oplossing voor haar ‘exploderende’ borsten (foto)

Eline De Munck heeft zo haar eigen manier om haar boezem te ontspannen nu ze voortdurend borstvoeding geeft…

Vorige week werd Eline De Munck – op Internationale Vrouwendag – voor de eerste keer mama, van een dochtertje dat luistert naar de naam Colette. De 36-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ geeft haar kleine spruit borstvoeding, maar dat kan behoorlijk zwaar zijn.

Ingevroren groenten

Na de bevalling krijgen veel vrouwen last van stuwing, het gevoel dat je borsten overvol zijn. Om de pijn die daarmee gepaard kan gaan te milderen, kan een koude doek of een zakje ijsblokjes helpen. Eline koos echter voor een zak ingevroren groenten, zo zien we op haar Instagram. “Mom life = exploding titties. Geef borstvoeding they said. It will be fun they said. PS: het is ook écht de mooist connecterende ervaring ooit om borstvoeding te kunnen geven aan mijn kind. Maar fysiek wel even wennen”, klinkt het.

