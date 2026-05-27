Kelly Pfaff leerde haar dochter Shania al vroeg over seks: “Laat niet zomaar iedereen binnen” (video)

Kelly Pfaff praat in hun podcast ‘Efkes onder ons’ openhartig met Shania Gooris over seks.

Shania Gooris telt inmiddels 26 lentes, maar de dochter van Kelly Pfaff (48) en Sam Gooris (53) kreeg van haar mama al belangrijke lessen over seks mee toen ze 14 à 15 jaar was. Zo leerde Kelly haar dochter dat ze eerst haar eigen lichaam moest ontdekken vooraleer ze aan seks zou beginnen. “Ik vond dat toen zeer moeilijk om te zeggen. Ik zei: ‘Je hebt twee vingers gekregen. Gebruik ze, zodat je goed genoeg weet dat het niet door die jongen komt. Het is belangrijk dat je weet wat je leuk vindt en wat niet. Alleen zo kan je je partner informeren’”, klinkt het.

Huis bewaken

Kelly kreeg vroeger zelf duidelijke raad over seks van haar vader, Jean-Marie Pfaff. Die vergeleek het vrouwenlichaam met een huis dat je zelf moet bewaken. Dat advies gaf Kelly later door aan haar dochter. “Je bent een meisje, dus je moet zelf het heft in handen nemen. Je mag er niet altijd op rekenen dat een jongen verstandig is. Vergelijk je lichaam met een huis: je hebt een poort, een oprit en je woning. Als je iemand leert kennen, laat je hem eerst aan de poort. Pas wanneer er echt een emotionele connectie is, wanneer je hem leuk en grappig vindt, laat je hem dichterbij komen, op de oprit. Daarna misschien tot aan de voordeur. Maar je laat niet zomaar iedereen binnen in je huis. Dat is je heiligdom, en dat moet je beschermen”, besluit ze.

