Ex-vrouw van Marco Borsato neemt volgers mee naar wellness: “Prachtige vrouw” (video)

Leontine Ruiters, de ex-vrouw van Marco Borsato, heeft een leuk filmpje gedeeld op Instagram. “Het paradijs op een paradijselijke plek”, reageren haar volgers.

Leontine Ruiters ken je misschien nog onder de naam Leontine Borsato. Ze is immers de ex-vrouw van Marco Borsato, maar in 2020 besloot het koppel om alleen verder te gaan. De 58-jarige Nederlandse televisiepresentatrice en actrice geniet met volle teugen van het leven, zo zien we op Instagram.

Verschillende soorten baden

Onlangs trok ze naar een wellness en haar volgers konden toch een stukje meegenieten. “Van sauna’s en verschillende soorten baden tot de grootste wellnesstuin van Europa én je kunt hier zelfs een ouderwets potje sneeuwballen gooien. Wat heb je hier niet? Ik heb zo genoten van alle ontspanning en luxe”, glundert ze.

Zaligheid

Haar meer dan 300.000 volgers lijken helemaal weg te dromen bij de beelden. “Omg, ik wil ook”, “Prachtige vrouw”, “Wat een zaligheid”, “Het paradijs op een paradijselijke plek”, “Jeetje, wat kun jij dat toch heerlijk vertellen! Ik ga ook!”, en “Altijd al een mooie verschijning geweest”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram