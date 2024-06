Katy Perry verbaast volgers met doorzichtige outfit zonder ondergoed: “Iconisch!” (foto’s)

De Amerikaanse zangeres Katy Perry heeft de aandacht getrokken met een opvallende jurk. “Heerlijk, zo’n zelfzekere vrouw!”, klinkt het in de reacties.

Afgelopen weekend vond in Parijs voor de derde keer ‘Vogue World’ plaats, een modeshow die geïnspireerd werd door Franse haute couture en de Olympische Spelen. Naast bekendheden zoals Kendall Jenner en Cara Delevingne werkte Katy Perry zich met een opmerkelijke outfit in de spotlights. De 39-jarige zangeres van onder meer ‘I Kissed a Girl’ en ‘Roar’ opteerde voor een jurk van Noir Kei Ninomiya die weinig aan de verbeelding overliet. Zo droeg de zangeres geen ondergoed onder het al behoorlijk doorzichtige ontwerp.

Zelfverzekerd

Perry deelde enkele kiekjes ervan op Instagram. Haar meer dan 200 miljoen volgers zijn alvast fan van de look. “Wow, perfect”, “Heerlijk, zo’n zelfzekere vrouw!”, “Zeg me alsjeblieft dat er lijm gebruikt werd…”, “Dit is zo iconisch!”, en “Mooi en sexy”, wordt er gereageerd.

Foto: Shutterstock