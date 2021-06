Kathleen (ex-K3) toont ‘geheime code voor knappe papa’s’. Marthe: “Nu kunnen we het subtiel doen!” (video)

Tijdens een openhartig gesprek met Kathleen Aerts op radiozender MNM, verklapte het ex-K3’tje een geheim.

Dat er sommige papa’s wel héél graag mee gaan kijken naar K3, is geen geheim. Maar dat de K3’tjes zélf ‘knappe papa’s’ spotten en aan elkaar laten weten waar ze zitten? Dat wisten we nog niet.

“Wij stonden met onze handen achter onze rug en dan deden we ‘eerste rij’ (gebaart het cijfer één, red.) ‘derde stoel’ (gebaart het cijfer 3, red.). Dat was dan een knappe papa”, verklapt Kathleen. “Hebben jullie dat al gedaan?”, polst ze bij Hanne en Marthe.

“Nu kunnen we het subtiel doen!”

Wel, ook bij de huidige K3’tjes worden de locaties van knappe papa’s doorgegeven. “Wij zeggen dat meestal als we ons omkleden… ‘Op die rij zit een knappe papa'”, laat Hanne weten.

“Nu kunnen we het subtiel doen”, grapt Marthe nog even. En of ze bij K3 nóg geheime codes gebruiken? Dat ontdek je in bovenstaande video!

Foto: still YouTube MNMBe – Bron: mnm.be