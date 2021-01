Een openhartige Kate Winslet in een recent interview over haar nieuwste film ‘Ammonite’. Daarin speelt de Britse actrice een lesbische paleontologe die een passionele relatie begint met de vrouw van een rijke zakenman. En daar hoort een pikante scène bij, zo blijkt.

”Het was technisch gezien een grotere uitdaging”, vertelt Winslet. “Omdat Saoirse (haar tegenspeelster, red.) en ik in het echt op mannen vallen. Het was dus zoeken en tasten om een geloofwaardige liefdesscène neer te zetten. De regisseur gaf ons alle vrijheid om dat zelf uit te zoeken. En ik denk dat die scènes heel mooi geworden zijn. Ik kreeg complimentjes van lesbische vriendinnen”, zo verklaart ze.

”Trauma”

Ondertussen is Kate Winslet een enorm ervaren actrice geworden en heeft ze geen schrik meer om naakt voor de camera te staan. Haar scène uit Titanic is bij het kijkerspubliek nog steeds één die op het netvlies gebrand staat. “Mijn naaktscènes hebben me een tijdlang veel frustraties en eigenlijk zelfs een trauma bezorgd”, geeft ze eerlijk toe. “Ik was panisch voor de reacties die ik zou krijgen. Ik werd door de hele wereld afgekraakt, maar vooral de Britse pers was heel gemeen. Ik werd omschreven als ‘mollig’, ‘rond’ en gewoonweg ‘dik’. Als ik nu in de spiegel kijk, ben ik heel tevreden”, aldus Winslet.

Foto: BELGA/AFP