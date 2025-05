Karen Damen toont resultaat na cosmetische ingreep: “Is het pijnlijk?” (foto)

Karen Damen heeft een kleine cosmetische ingreep laten uitvoeren aan haar gezicht. Het resultaat is te zien op Instagram.

Karen Damen maakt er geen geheim van dat ze af en toe aan haar uiterlijk laat werken. Zo gebruikt ze regelmatig fillers en botox. “Als ik het laat doen, zegt iedereen ineens dat ik er goed uitzie”, vertelde ze daar twee jaar geleden over op MNM. De 50-jarige voormalige K3-zangeres heeft ook nu een cosmetische ingreep ondergaan: een lipblush, een semi-permanente make-uptechniek waarbij pigment in de lippen wordt aangebracht om de kleur, vorm en symmetrie subtiel te verbeteren. Het resultaat blijft doorgaans 2 tot 3 jaar zichtbaar.

Verdoving

Op haar Instagram zien we een foto van het resultaat. “Is het pijnlijk?”, vragen heel wat volgers zich af. “Nee, we hebben regelmatig klanten die in slaap vallen tijdens de behandeling. We verdoven regelmatig bij zodat u er zo weinig mogelijk van voelt”, legt Jeremy Soudant van Beautiqa uit in de reacties.

Stijlvol

De meeste volgers vinden het resultaat best oké. “Knap en stijlvol”, “Wow, hoe lijkt deze vrouw nog 20 jaar oud?!”, “Prachtig!”, “Jij bent ook gewoon nog steeds even knap! Staat je goed!”, en “Weer helemaal klaar voor de reünie”, lezen we in de reacties.

