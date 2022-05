Kandidate uit ‘Boer zkt Vrouw’ stond ongevraagd voor deur van Cyriel: «Een beetje een rare situatie»

Opvallend momentje tijdens het ‘Boer zkt Vrouw’-avontuur van Cyriel. Nog voor de opnames van start gingen, kreeg hij onverwacht bezoek van een kandidate. «Ze was niet echt mijn type», klinkt het.

Boer Cyriel (27) heeft met Els (22) de liefde van zijn leven gevonden, maar hij heeft er wel een gênant momentje moeten bijnemen. Vlak voor de opnames zouden beginnen, belde een kandidate plots bij hem aan. «Een meisje uit Gent, dat zich had ingeschreven, stond plots voor mijn deur. Ze had wellicht mijn adres via Google gevonden. We hebben dan maar een beetje aan de tuintafel gebabbeld, maar ze was niet echt mijn type. De mama van dat meisje had eerder ook een brief gestuurd naar mijn mama, maar dat ze echt zou afkomen wisten we niet. Een beetje een rare situatie, en uiteindelijk is ze niet komen opdagen bij de opnames», vertelt hij in Het Laatste Nieuws. «Wel chapeau dat ze dat gedurfd heeft…», vult Els aan.

Rustige dames

Nadien begon het avontuur dan echt, met maar liefst dertig vrouwen die geïnteresseerd waren in hem. «Egostrelend was het wel, maar tegelijkertijd een beetje moeilijk. Ik wist niet goed hoe ik me moest gedragen en zoals Els zegt, er waren inderdaad dames bij die er echt uit probeerden te springen. Voor mij was dat niet bepaald positief. Ik vond de rustigere dames, die zich op de achtergrond hielden, toffer. Ik hield ook wel in de gaten hoe de dames zich onder elkaar gedroegen», klinkt het.

Kinderwens

Uiteindelijk koos hij voor Els, die zeven maanden na de opnames haar werk opgaf om bij Cyriel te kunnen zijn. «Ik werk nu in de bakkerij Warlop in Poperinge, maar help hem inderdaad geregeld al op de boerderij. Het is Cyriels ultieme droom om me hier fulltime te hebben, denk ik…», knipoogt ze. «Het is niet dat ik dat direct al verwacht», vult Cyriel aan. «Voorlopig heb ik nog hulp van mijn ouders. We zullen zien hoe het loopt. Eens er kinderen zijn, denk ik wel dat het leuk is om hetzelfde ritme te hebben», luidt het.

En jawel, zelfs aan kinderen hebben ze al gedacht. «Ja. Zeker. En als het dan zover is, zal ik ze met plezier hier in de natuur opvoeden, en niet in de stad», besluit Els.

