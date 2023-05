Julia van K3 geniet in bikini, Tanja Dexters deelt sensueel plaatje en Jutta Leerdam pakt uit met sportieve selfie (foto’s)

’t Is weer hoog tijd voor een gloednieuwe lading BV-prentjes!

Want ook de voorbije dagen hebben bekende gezichten uit binnen- én buitenland weer meer dan hun best gedaan op Instagram. Zo passeren uit eigen land onder anderen Tanja Dexters, Camille Dhont, Natalia en Jamie-Lee Six de revue. In het buitenland deelden Jutta Leerdam, Rihanna, Dua Lipa, Heidi Klum en nog vele anderen weer wat nieuws met hun respectievelijke volgers. Hoog tijd dus, denken we dan, voor een mooi overzicht!