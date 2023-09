Joyce De Troch poseert in badpak: “Prachtige vrouw!” (foto)

Met maar liefst 27.200 volgers doet Joyce De Troch het lang niet slecht op Instagram.

Het zal dan ook niemand verbazen dat Joyce geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt op het populaire sociale netwerk. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande badpakfoto op haar pagina plaatste. “Iets van een vos en zijn streken. Of was het een zebra 😄”, schrijft ze al lachend bij het prentje. Zo zien we Joyce De Troch in een gestreept badpak poseren in de zon. Haar vele fans? Die zijn er snel bij om van zich te laten horen.

“Prachtige vrouw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtige vrouw”, klinkt het. “Top”, gaat het verder. “Fantastisch”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.