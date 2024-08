Joke van de Velde poseert languit op het strand: “Prachtig!” (foto’s)

Op Instagram weet Joke van de Velde haar vele fans weer aardig te verbazen.

Met maar liefst 70.500 volgers doet de ex-Miss België het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Sporadisch deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, zo blijkt nu.

We zien Joke van de Velde meermaals poseren op het strand. “Op zoek naar de “perfecte” selfie tussen zwemmen, vliegeren en voetballen in maar de timer is sneller dan ik! 🤦‍♂️ Toch maar gepost, want die foto’s vangen de mooiste herinneringen van een geweldige dag samen. 📸💦🌞”, schrijft ze bij het album. En haar fans? Die reageren lovend!

“Prachtig!”

In een mum van tijd stromen de positieve commentaren binnen. “Prachtig”, klinkt het. “Mooie foto’s”, gaat het verder. “Genieten 🔥😍”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Joke van de Velde juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer strandfoto’s te zien!