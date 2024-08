Jennifer Lopez viert verjaardag in badpak: “Kan niet geloven dat je 55 bent!” (foto/video)

Jennifer Lopez had onlangs wat te vieren.

Eind vorige maand (24 juli) werd de beroemde zangeres 55 jaar. Hoog tijd om dat even in de kijker te zetten, dacht ze niet veel later zelf.

Met maar liefst 251 miljoen volgers doet J.Lo het bijzonder goed op Instagram. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was recent niet anders. We zien Jennifer Lopez meermaals poseren en genieten in bikini. “This Is Me…Now 🎂”, plaatst ze bij onderstaande foto. En haar fans? Die reageren lovend…

“Kan niet geloven dat je 55 bent!”

In een mum van tijd stromen de positieve commentaren binnen. “Ik kan niet geloven dat je 55 bent”, klinkt het. “Gelukkige verjaardag”, gaat het meermaals verder. “Je zag er nog nooit zó goed uit”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Jennifer Lopez juist gedeeld heeft. En druk even op het tweede plaatje om het filmpje te starten.