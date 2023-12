Jennifer Lopez toont onderkant van boezem op rode loper en zorgt voor ophef: “Onnodig en vulgair!” (foto’s)

Op Instagram zorgt Jennifer Lopez voor verdeelde reacties.

Dinsdagavond was de zangeres aanwezig op het ‘ELLE’s Women in Hollywood’-event. Daarvan deelde ze ook foto’s op haar Instagram-pagina. Zo zien we J.Lo poseren in een wel erg opvallende outfit. De onderkant van haar boezem is hierbij duidelijk te zien. Je zou durven denken dat de beelden wel in de smaak zouden vallen bij haar vele volgers, maar bij het nalezen van de vele reacties valt op dat niet iedereen even lovend is over wat Jennifer Lopez die bewuste avond droeg.

“Onnodig en vulgair!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Onnodig en vulgair”, klinkt het. “Kan ze zich geen volledige outfit veroorloven?”, gaat het verder. Anderen zijn dan juist wél weer positief over wat ze te zien krijgen. “De beste outfit van de avond”, laat een fan weten. “Wauw”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.