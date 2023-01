Jennifer Lopez poseert in badpak: “Wat is ze toch sexy!” (foto)

J.Lo weet wel hoe ze haar lichaamsverzorgingsproducten moet promoten.

Altijd handig als je zelf model kan zijn voor je merk. En dat is voor de 53-jarige Jennifer Lopez zeker het geval. Zo zien we op de Instagram-pagina van ‘JLO BEAUTY by Jennifer Lopez’ hoe de dame in een badpak poseert. Fans van de zangeres zijn er als de kippen bij om lovend te reageren.

“Wat is ze toch sexy!”

In geen tijd stromen de positieve reacties namelijk binnen. “De knapste 53-jarige vrouw ter wereld”, klinkt het. “Wat is ze toch sexy”, gaat het verder. “Perfectie”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om een kijkje te nemen.