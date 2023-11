Jennifer Lopez laat weinig aan verbeelding over in gewaagde outfit: “Mijn God!” (foto’s)

Op Instagram weet zangeres Jennifer Lopez haar fans weer aardig te verbazen.

Met niet minder dan 252 miljoen volgers is J.Lo razend populair op het sociale netwerk. Met de nodige regelmaat deelt ze dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we Jennifer Lopez poseren in een wel erg gewaagde outfit. Zelf voegt ze niets toe qua uitleg. Maar haar fans? Die laten volop van zich horen.

“Mijn God!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Mijn God”, klinkt het vol verbazing. “Gewoon wauw”, gaat het verder. “Wat een schoonheid”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.