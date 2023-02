Jennifer Lopez deelt opvallende foto: “Zeer sexy!”

Naast zangeres is J.Lo ook onderneemster.

Zo heeft ze al enige tijd een eigen huidverzorgingslijn, genaamd ‘JLo Beauty’. Geregeld werkt ze daarvoor samen met modellen, maar soms poseert de 53-jarige Jennifer Lopez gewoon zelf even voor een leuk promobeeld. Dat is ook nu weer niet anders.

“Zeer sexy!”

Op de foto zien we J.Lo stralen in een opvallende outfit. Het duurt niet lang alvorens haar fans reageren. “Zeer sexy”, klinkt het. “Te mooi”, gaat het verder. “Knappe vrouw”, besluit een laatste volger nog. Laten we zelf maar even een kijkje nemen, denken we dan!