Jeffrey, die in ‘De Bachelorette’ het hart van Elke Clijsters tevergeefs probeerde te veroveren, heeft een nieuwe vriendin. Dat vertelt hij in een interview.

Elke Clijsters was in ‘De Bachelorette’ niet onder de indruk van Jeffrey. Bijgevolg moest hij al vrij snel zijn valiezen pakken. Jeffrey plaagde Elke nog een laatste keer tijdens zijn afscheidsspeech: «Niet iedereen lust kaviaar en kreeft», knipoogde hij. Die boodschap werd niet bepaald gesmaakt door Elke. «Jeffrey moet eens nadenken over wie hij is en wat echt belangrijk is in het leven», reageerde ze voor de camera.

Reünie

De 32-jarige zelfstandige uit Gent vond na zijn avontuur in ‘De Bachelorette’ wel vrij snel de liefde. Hij is al vijf maanden samen met een vrouw over wie hij voorlopig niet veel kwijt wil. Hij nam haar onlangs wel mee naar een reünie van de kandidaten van het datingprogramma. «Ook ik ben naar die recente reünie geweest. Met mijn vriendin. We zijn vijf maanden samen. Of ik dat moment wilde gebruiken om haar aan mijn vrienden voor te stellen? Goh, die mannen zijn eerder kennissen. Vrienden kan je op één hand tellen, vind ik. En ‘t is niet dat onze gedeelde tv-ervaring voor een extra band heeft gezorgd, want ik had dat al eens gedaan met de datingshow ‘Take Me Out’», vertelt hij in TV Familie.

Kussen in jacuzzi

Vermoedelijk gaat het om de brunette waarmee hij in maart in een jacuzzi zat en daarvan een filmpje deelde op Instagram. «En schat, heb je zin in kreeft en kaviaar?», vraagt hij haar. « Ik hou van een 5 sterrendiner», antwoordt de vrouw. Daarna kussen ze elkaar passioneel.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/jeffrey-uit-de-bachelorette-heeft-de-liefde-gevonden-we-zijn-vijf-maanden-samen