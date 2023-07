Jarige Jennifer Lopez amuseert zich in lingerie: “De knapste!” (foto)

Dat Jennifer Lopez een immens populaire zangeres is, moeten we uiteraard niet uitleggen.

Toch levert ze zelf nog eens het bewijs op Instagram. Met maar liefst 249 miljoen volgers doet ze het namelijk meer dan goed op het sociale netwerk. En dan drukken we ons uiteraard weer heel zacht uit. Geregeld deelt J.Lo dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven met haar trouwe fans. Zo pakte ze recent uit met onderstaande foto, waarop we de zangeres in lingerie zien poseren. “Getting ready to celebrate 🎂🎉”, verwijst ze naar haar 54ste verjaardag op 24 juli. Haar volgers? Die zijn er razendsnel bij om van zich te laten horen.

“De knapste!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “De knapste”, klinkt het. “54 zag er nog nooit zo goed uit”, gaat het verder. “Gelukkige verjaardag”, besluiten velen nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.