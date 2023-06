Jamie-Lee Six pakt uit met bikinifoto: “Wat een lichaam!”

Op Instagram weet influencer Jamie-Lee Six haar fans te verbazen.

Met zo’n 274.000 volgers doet Jamie-Lee Six het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. En dan drukken we ons hier weer zéér zacht uit. Geregeld plaatst ze dan ook nieuwe beelden op haar Instagram-pagina. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum deelde. “Recap of the last few days 🍣🌞🥂”, schrijft ze kort bij haar overzichtje van de voorbije dagen. Haar fans? Die zijn lovend over wat ze te zien krijgen!

“Wat een lichaam!”

In geen tijd stromen de positieve reacties nu binnen. "Wat een lichaam", klinkt het. "Mooie foto's Jamie, je straalt", gaat het verder. "Geniet ervan", besluit een laatste volger nog.