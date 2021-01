Actrice en influencer Jamie-Lee Six (22) heeft een video gemaakt van het proces van haar borstvergroting. Daarin vertelt ze waarom ze per se een borstvergroting wou en wordt tevens duidelijk dat zo’n procedure zeker niet pijnloos is.

De video volgt de TAGMAG-reporter vanaf de eerste consultatie tot de dag na de operatie. In de autorit naar de consultatie legt ze uit waarom ze een borstvergroting wil. “Ik heb complexen over kleine borsten en ik wil daarmee niet zeggen dat kleine borsten niet mooi zijn. Voor mij is dat persoonlijk: ik ben daar niet blij mee. Ik wil niet promoten dat je van alles moet laten doen waar je niet blij mee bent, maar bij mij sleepte dat al jaren aan. Bepaalde kleren kocht ik niet omdat ik me er niet goed bij voelde. Bikini’s kopen was moeilijk. Dus ik ga de stap zetten”, klinkt het.

Pijnlijke borstspieren

Na de operatie is Jamie-Lee nog wat suf door de narcose, maar is ze al meteen blij met het resultaat. “Wow, ik heb nu een decolleté!”, klinkt het enthousiast.

Thuisgekomen heeft ze toch duidelijk last van de pijn. “Ik zie af. Het is zelfs zwaar om mijn camera te dragen. Ik besef nu pas hoe vaak je je borstspieren gebruikt. Zelfs een deur open of toe doen is nu moeilijk omdat je je borstspieren daarbij moet gebruiken. Het is echt lastig”, besluit ze.

