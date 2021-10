Jake Gyllenhaal noemt seksscènes filmen met Jennifer Aniston een «marteling»

Voor mensen die niet thuis zijn in de acteerwereld is het een eeuwig mysterie: de seksscène. Onbedoelde aanrakingen, onzeker gegniffel en de priemende blik van een tiental crewleden die je acteerprestaties beoordelen… Het klinkt voor velen als een hel. Jake Gyllenhaal bevestigt dat nu ook in een interview over ‘The Good Girl’-seksscène met Jennifer Aniston: «Het was een marteling.»

Tijdens het filmen van de romantische komedie ‘The Good Girl’ uit 2002 moest de Amerikaanse acteur Jake Gyllenhaal een intieme scène spelen met Friends-actrice Jennifer Aniston. Niet enkel in de film hebben de acteurs een liefdesaffaire, Gyllenhaal gaf eerder ook al toe dat hij een «crush» had op Aniston. Dat kan het inblikken van seksscènes natuurlijk wel bemoeilijken.

In ‘The Howard Stern Show’ ging de Nightcrawler-acteur dieper in op de seksscène: «Het was een marteling», zei Gyllenhaal, «Maar ook geen marteling. Ik bedoel, het was een soort van combinatie van beide. Seksscènes zijn ongemakkelijk, want er zitten zo’n 30 à 50 mensen op te kijken. Dat is niet opwindend.»

Mechanische bewegingen

Jennifer en Gyllenhaal hadden zo hun eigen technieken om de seksscène dragelijk te maken. Hij beschrijft zo’n scène als iets mechanisch: «Het is een soort dans, een choreografie voor de camera. Het is bijna zoals bij een gevechtsscène, waarbij iedere beweging nauwgezet georkestreerd is.»

Na een tijdje liep de scène wel los, mede dankzij zijn toenmalige crush: «We gebruikten de hoofdkussentechniek. Het was iets preventief. Ik denk zelfs dat het een suggestie van Jennifer was.» Wat de hoofdkussentechniek precies is, heeft Gyllenhaal niet onthuld.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/jake-gyllenhaal-noemt-seksscenes-filmen-met-jennifer-aniston-een-marteling