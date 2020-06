Ingeborg heeft in een interview teruggeblikt op de tijd waarin de geruchten de ronde deden dat ze iets had met Koen Wauters. “Wij weten wel beter”, klinkt het onder meer.

De 53-jarige zangeres en voormalige televisiepresentatrice haalde de herinneringen naar boven in een interview met radiozender Joe. In de jaren 80 namen zij en Clouseau deel aan Eurosong. Het klikte goed tussen hen waardoor de geruchtenmolen over een mogelijke relatie op volle toeren draaide.

Eenpersoonsbed

Volgens Ingeborg is er echter nooit iets gebeurd tussen hen, maar ze vond de verhalen wel leuk. “Ik vond dat tof. Laat de mensen maar verhalen verzinnen. Wij weten wel beter. Koen heeft een tijd bij mij gewoond toen hij zijn legerdienst deed, maar hij heeft op een eenpersoonsbedje in de logeerkamer geslapen. Daar was echt niets van aan. Hij had genoeg madammen en werk mee enzo”, lacht ze.

Het bewuste fragment is hieronder vanaf 7:51 te beluisteren of via deze link te bekijken.

